Das Gerücht wird seit längerem herumgeboten. Nun bestätigt Jörg Slaschek gegenüber dieser Zeitung, dass er sein Restaurant verkaufen will. In den vergangenen 17 Jahren hat er das «Attisholz» zu einer gastronomischen Top-Adresse aufgebaut. Regelmässig werden seine Spitzenleistungen als Koch ausgezeichnet. Zuletzt mit einem Stern im neuen Guide Michelin sowie mit 17 Punkten im Gault-Millau-Gourmetführer 2017. Es sei nicht verwunderlich, dass das schmucke Gasthaus zahlreiche Stammgäste habe, loben die Michelin-Testesser. «Man kocht hier feine, klassische Gerichte, kreativ, saisonal und produktorientiert.»

Den Spitzenplatz im Kanton teilt sich Slaschek mit dem «Lampart’s» in Hägendorf, der «Traube» in Trimbach und der «Säge» in Flüh. Täglich steht er in der Küche und bekocht seine Gäste. Darunter längst nicht nur Gourmets, wie er betont. Neben dem «Le Feu», wo Haute cuisine zelebriert wird, werden in der Gaststube auch Menus zu erschwinglichen Preisen angeboten. Das dritte Standbein sind die Bankette. Alle drei Bereiche mit 14 Angestellten führt der Unternehmer mit Herzblut, wie er betont.

«Nicht unter Wert verkaufen»

Warum also der Rückzug? «Es gibt mehrere Gründe für den Verkauf», sagt Slaschek, der dieses Jahr seinen 50. Geburtstag feierte. Zum einen fehlt die Nachfolge aus dem eigenen Nachwuchs. Fest stehe zudem, dass er das Restaurant nicht bis zum Pensionsalter behalten will. Kein Grund sei die Beziehung zu seiner Frau, die zwar auswärts wohne, aber immer noch fleissig im Hintergrund und im Servicebereich mitarbeite.