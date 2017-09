Unter den Läufern starteten vor allem Kinder und Jugendliche. Vom Regen unbeeindruckt, schnappten sich die Teams ihre Karten und nahmen ihre Strecke rund um das Gebiet Pfaffenweiher in Angriff. Der Turnverein Subingen konnte sich als diesjähriger Organisator über zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer freuen. Insgesamt 79 Teams aus elf Vereinen wetteiferten um die Podestplätze. Während die Kleinsten noch einer markierten Route folgen konnten, galt es für die Älteren ernst. Ein guter Orientierungssinn war manchmal wichtiger als schnelle Beine. Etwas zu schnell unterwegs oder abgelenkt, und schon hatte man einen Posten übersehen. Doch nach einigen Irrwegen fanden auch in diesem Jahr alle Teilnehmer den Weg ins Ziel.

Statt des Teampokals gab es für die Podestplätze in diesem Jahr neu Medaillen. Die Nase vorn bei den Erwachsenen hatte der TV Lüterkofen mit Luca Caspar und bei den Frauen Regula Ruchti. Bei den Knaben Kategorie B durften Mario Hofer und Luca Schüpbach (Jugi Messen) und bei den Mädchen (Kategorie F) Lea Tinella und Jessica Zbären (TV Hubersdorf) zuoberst aufs Podest. In der Kategoire C waren Sina Fink, Damian Reusser und Lenny Frey (TV Biezwil) die Schnellsten. Bei den Mädchen (Kategorie G) waren es Chantal Hegelbach und Viola Bajraktaraj (TV Bettlach). In den Kategorien der Jüngsten freuten sich Joel Ochsenbein, Niklas Leuenberger und Simon Jäggi (Jugi Etziken) sowie Chana Jaquier und Raya Herrmann (DR Lommiswil) über ihre Goldmedaillen. (mgt)