Wie IV und Kesb mit Querulant K. W. umgehen, zeigt, wie mühsam es werden kann, wenn man in die Mühle der Behörden gerät.

Die Invalidenversicherung (IV) fordert von K. W. die Rentenzahlungen ab dem Termin seiner Inhaftierung vor einem Jahr zurück. Die Begründung: Wer im Strafvollzug ist, braucht keine Rente, weil der Staat bereits auf andere Weise für den Lebensunterhalt aufkommt.

Die amtliche Verfügung schickte die IV nicht an W. ins Gefängnis, sondern an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb). Auf der Kesb ist aber niemand mehr zuständig für den Fall. W. hat keinen Beistand mehr. So landete der eingeschrieben verschickte Brief mit der amtlichen Verfügung der IV ungeöffnet in einer Schublade in einem Büro der Kesb.

«Die Kesb ist als Adresse bei uns im System eingetragen», erklärte Isabel Thalmann, Juristin des Rechtsdienstes der IV, dem Gericht, warum die Verfügung nicht ins Gefängnis geschickt wurde. Für sie Grund genug, daran festzuhalten, dass die Verfügung in Rechtskraft getreten ist – obwohl aktenkundig war, dass W. im Gefängnis sitzt.

Also wehrte sich K. W. vor Gericht mit einer Beschwerde gegen den IV-Bescheid. «Die gesetzliche Bestimmung, die die IV anwendet, bezieht sich auf rechtskräftig verurteilte Personen im Strafvollzug, nicht auf IV-Bezüger in Untersuchungshaft», sagte sein Rechtsanwalt Claude Wyssmann vor Gericht. Wegen der Untersuchungshaft die IV zu sistieren, das sei wie eine Vorverurteilung. Auch sei die Verfügung nicht rechtskräftig, weil W. im Gefängnis nie etwas davon erfahren hatte.

Selber verantwortlich

Das Berufungsgericht ging nicht auf diese Argumente ein. Jedermann sei selber dafür verantwortlich, dass er seine Post erhält, heisst es sinngemäss im Urteil. Kurz vor seiner Verhaftung wurde das Mandat seines Beistandes beendet und K. W. hätte tatsächlich der IV seine neue Postadresse melden müssen. Doch die Verhaftung kam überraschend, und aus dem Gefängnis heraus konnte er sich nicht um eine Adressänderung kümmern, da er in faktischer Isolation lebt und nicht einmal telefonieren darf.

So fühlt sich W. einmal mehr ungerecht behandelt und durch die Solothurner Beamten provoziert. Er fragt: «Warum hat die IV den Brief nicht ins Gefängnis geschickt? Man wusste ja, dass ich inhaftiert war. Und warum hat die Kesb den eingeschriebenen Brief nicht an die IV zurückgeschickt, wenn sie nicht mehr zuständig ist?» (hps)