Zeugenaufruf Leerstehendes Franziskushaus in Dulliken brannte – verletzt wurde niemand In einem leerstehenden Gebäudekomplex in Dulliken brannte es am Mittwochabend. Dank Eintreffen der Feuerwehren Dulliken und Starrkirch-Wil konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Rauch strömt aus einem Zimmer des leerstehenden Franziskushauses. kps

Das Franziskushaus in Dulliken ist ein leerstehendes Gebäudehaus am Waldrand. Am Mittwochabend um 19:45 Uhr brannte ein Zimmer im oberen Teil des Gebäudes. Durch eine aufmerksame Passantin konnte die Feuerwehr alarmiert werden. «Angehörige der Feuerwehren Dulliken und Starrkirch-Wil konnten den Brand anschliessend rasch unter Kontrolle bringen», heisst es in der Mitteilung. Laut Medienbericht der Kantonspolizei Solothurn gab es bei dem Zwischenfall keine Verletzten.

Nun werden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ausserdem teilet die Polizei mit, dass sich in der Vergangenheit des Öfteren Unbekannte illegal Zutritt zu den Gebäuden verschaffen hätten. Die Kantonspolizei Solothurn bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu diesen Personen machen kann oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben kann, ist gebeten, sich mit ihr in Verbindung zu setzen; Telefon 062 311 80 80.