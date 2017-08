Ein Rentnergraben

Aufhalten lässt sich diese Entwicklung sowieso nicht, interessant aus kantonaler Optik ist aber zumindest, wie sich die Angehörigen der verschiedenen Altersgruppen regional verteilen. Der Blick in die Bevölkerungsstatistik* offenbart da zunächst keine besonderen Auffälligkeiten. Zum Beispiel leben im Bezirk Wasseramt knapp 19 Prozent aller Kantonseinwohner, und es sind auch rund 18 Prozent aller über 65-jährigen Solothurnerinnen und Solothurner und 19 Prozent der unter 20-Jährigen im Wasseramt zu Hause.

Die Hauptstadt Solothurn beherbergt rund 6 Prozent der ganzen Kantonsbevölkerung, und es sind auch 6 Prozent aller 53 000 Rentner und 5 Prozent der 52 000 unter 20-Jährigen hier zu Hause. Eine weitere Stichprobe im Bezirk Gösgen: Hier leben 9 Prozent der ganzen Kantonsbevölkerung, 10 Prozent aller über 65-Jährigen und 9 Prozent aller unter 20-Jährigen.

Es sieht auf den ersten Blick also nach einem ausgewogenen Mix aus. Betrachtet man die Bevölkerungsstruktur allerdings für jede Gemeinde einzeln, zeigt sich: Es geht so etwas wie ein Rentnergraben durch den Kanton. Im unteren Kantonsteil finden sich deutlich mehr Gemeinden mit einem unterdurchschnittlichen Anteil von Einwohnern, die das Rentenalter bereits erreicht haben (vgl. Karte). Eine auffallende Konzentration von AHV-Bezügern findet sich dagegen in einigen Nachbargemeinden Solothurns: Feldbrunnen (25,6 Prozent der Einwohner sind über 65), Langendorf (24,3 Prozent) und Rüttenen (23,1 Prozent) gehören zu den Gemeinden mit einem deutlich überdurchschnittlichen Rentnerbestand.

Dagegen nimmt sich das Gäu schon wie ein regelrechter Jungbrunnen aus. Boningen (gehört politisch zwar zum Bezirk Olten) mit 10,4 Prozent Rentneranteil, Härkingen (12, 5 Prozent), Oberbuchsiten (13,2 Prozent), Neuendorf (13,3 Prozent), Niederbuchsiten (14,7 Prozent) und Oensingen (15,1 Prozent) gehören zu den Gemeinden mit den wenigsten pensionierten Einwohnern im ganzen Kanton. Kestenholz, Wolfwil und Fulenbach (gehört politisch ebenfalls zum Bezirk Olten) liegen zumindest mehr oder weniger knapp unter dem kantonalen Durchschnitt von 19 Prozent.

Seniorenstadt Grenchen

Es scheint entweder die Jüngeren aufs Land oder die älteren Semester in die Stadt zu ziehen und nicht umgekehrt. Der Blick auf die obenstehende Karte lässt jedenfalls keine auf den ländlichen Raum konzentrierte «Überalterung» erkennen, wie die an sich ja erfreuliche Tatsache einer steigenden Lebenserwartung mitunter respektlos genannt wird. Vielmehr ist es so, dass von den urbanen Zentren nur gerade Olten einen ganz knapp unterdurchschnittlichen Anteil an über 65-jährigen Einwohnern aufweist (18,8 Prozent).

Solothurn liegt mit 19,6 Prozent leicht, Grenchen mit knapp 22 Prozent schon recht deutlich über dem kantonalen Durchschnitt. Das schlägt sich dann auch in der Zahl der (potenziell) werktätigen Einwohnerinnen und Einwohner nieder. In Grenchen machen die 20- bis 64-Jährigen nur noch gut 60 Prozent der Stadtbevölkerung aus. Das heisst: Hier kommen bereits nicht einmal mehr ganz drei Personen im erwerbsfähigen Alter auf einen AHV-Bezüger. In Solothurn, wo gut 64 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 sind, und in Olten (65 Prozent) sind es noch ein bisschen mehr.

Die Uhrenstadt ist im Übrigen sowieso so etwas wie ein Alterszentrum des Kantons. Während der Anteil der hochbetagten Einwohner über 80 Jahren in den Solothurner Gemeinden im Durchschnitt bei 5,4 Prozent liegt, sind es in Grenchen 7,5 Prozent. Ein Wert, der nur noch in Langendorf (7,7 Prozent und Welschenrohr (8,4 Prozent) übertroffen wird.