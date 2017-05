Jetzt hat der Autohersteller die Porsche Design Group vollständig übernommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Bislang besassen die Stuttgarter 65 Prozent an der Design Group. «Der Zukauf drückt die strategische Relevanz der Porsche Design Group für unser Unternehmen aus», steht in der Mitteilung.

Das sind gute Nachrichten für den Standort Solothurn. Insbesondere weil es seit der Firmengründung sehr ruhig wurde um den Ableger der Nobelmarke. Nun gibt Rolf Bergmann, technischer Leiter bei der Timepieces AG, Entwarnung. Der Standort Solothurn nehme im Geschäft mit hochwertigen Uhren unverändert eine wichtige Rolle ein. Die im Studio F.A. Porsche in Zell am See (Österreich) entworfenen und designten Uhren werden an der Biberiststrasse in Solothurn gebaut, wie Bergmann erläutert.

Die Solothurner Aktivitäten umfassten die Entwicklung mit Konstruktion und Prototypenbau, die Beschaffung der technischen Komponenten, die Montage, Labortests und den technischen Service. «Wir verantworten hier also sämtliche Schritte der Herstellung der Uhren.» Dagegen seien der Vertrieb und das Marketing in der Gruppenzentrale in Ludwigsburg angesiedelt.

Verkauf unter «Swiss Made»

Für Porsche Design sei es selbstverständlich, dass die Uhren unter dem Label «Swiss Made» auf dem Markt lanciert werden, sagt Bergmann weiter. So verwende man je nach Uhrenreihe Eta-Uhrwerke Valjoux 7750 oder 7754. Diese werden im waadtländischen Les Bioux gefertigt. Die ehemalige Valjoux SA gehört seit längerem zur Swatch-Tochter Eta. «Generell arbeiten wir sehr eng mit ausgewählten Lieferanten und deren Komponenten aus der Schweizer Uhrenindustrie zusammen», versichert der CTO.

Es sind keine genauen Angaben erhältlich, wie sich die in Solothurn entwickelten und montierten Porsche-Uhren verkaufen. Nur so viel: «2016 haben wir eine fünfstellige Anzahl an Uhren produziert.» Derzeit habe man mit der Chronotimer Collection, der 1919 Collection sowie der neuen Monobloc Actuator-Kollektion drei Uhrenserien im Markt. Letztere Chronographen seien an der Baselworld im März erstmals präsentiert worden.

Diese Uhrenserie sei dank der «noch engeren Verzahnung» – gemeint ist die vollständige Übernahme durch Porsche – entstanden, heisst es in der erwähnten Medienmitteilung. Die Uhr sei in Zusammenarbeit mit Rennsportingenieuren von Porsche Motorsport entwickelt worden. Dabei seien Teile der Technologie bei Rennsportmotoren für die Steuerung der Chronographenfunktion über eine vollständig ins Gehäuse integrierte Schaltwippe transferiert worden. «Das Interesse an der Fachmesse in Basel war sehr gross und die Rückmeldungen vom Handel positiv.»

«Sehr zufrieden mit Solothurn»

Auch personalmässig hat sich offenbar einiges getan. Gestartet mit einer Handvoll Angestellten sind aktuell nach Firmenangaben rund 20 Mitarbeitende bei der Porsche Design Timepieces AG in Solothurn beschäftigt. Das Team, bestehend aus Ingenieuren, Technikern und Uhrmachern sowie Kaufleuten, sei 2016 weiter ausgebaut worden.

Es habe sich gezeigt, dass der Standort Solothurn für den Weiterausbau «geografisch und strukturell» gut geeignet sei. «Deshalb gibt es keine Überlegungen bezüglich einer Verlagerung des Standortes. Wir sind in Solothurn sehr zufrieden», versichert Rolf Bergmann. Leider war ein Blick in die Räumlichkeiten der Timepieces AG nicht möglich. «Aufgrund von aktuell stattfindenden Erweiterungsmassnahmen ist derzeit kein guter Moment für Fotoaufnahmen.»