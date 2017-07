Es sei schon etwa das zehnte Mal, dass das Gartencenter Wyss in Zuchwil exotische Schmetterlinge fliegen lässt. Das sagt der Leiter der Filiale Zuchwil, Patrick Birrer. «Die Insekten werden im Raupenstadium aus einer Schmetterlings-Zucht in England angeliefert, wöchentlich treffen neue Exemplare ein.»

In Zuchwil lässt man die Tiere dann in einem geeigneten mit weissen Netzen umhüllten Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit schlüpfen. «Wichtig ist, dass wir den Raum in eine eigentliche tropische Ambiance versetzen. Im Sommer, wenn Gartensetzlinge, Geranien und anderer Sommerflor verkauft sind, gibt es im Gartencenter genügend freie Fläche dafür.