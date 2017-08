Umdenken bei Tierhaltern

Bieri sagt, heute würden die Leute wieder mehr auf die Ernährung achten. Und vielleicht mal weniger Fleisch essen. Genauso würde wohl ein «Umdenken» stattfinden was Hunde- und Katzenfutter angeht. Die Leute interessiere vermehrt, was in den angebotenen Produkten drinsteckt. «Wobei ich halt vor allem mit Kunden zu tun habe, die sich eher darum kümmern.»

Viele würden aber nach wie vor in Läden einkaufen, wo es einfach billig ist. Bieri möchte niemanden verurteilen. «Ich als private Ladenbesitzerin kann mir aussuchen, was ich verkaufe.»

Dann gibt es heutzutage auch vermehrt Leute, die ihre Katze vegan ernähren oder den Hund BARF-versorgen. Dieser Trend bedeutet: Biologisch artgerechte Rohfütterung. Wolle ein Mensch vegan leben, habe sie gar kein Problem damit, so Bieri. Aber: «Katzen sind einfach Fleischfresser.» Von veganer Tierfütterung halte sie deshalb gar nichts. Allgemein befürwortet Bieri, dass Tierhalter vermehrt hinterfragen, was im Futternapf ihres Lieblings landet. Schliesslich habe schlechte Fütterung auch sichtbare Folgen: «Die Haustiere kriegen Verdauungsprobleme oder Ausschläge.»

Bieri verkauft in ihrem Geschäft Produkte einer englischen Firma, in denen «echtes» Fleisch drin ist. Warum denn importierte Ware und nicht Schweizer Tierfutter? Es gibt eine Liste zugelassener Betriebe «für die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln». Auf dieser sind zwar auch über 15 Firmen aus dem Kanton Solothurn aufgelistet. Aber: Nur wenige davon produzieren hier. «Inverkehrbringen» bedeutet eben auch: Massenware importieren, umpacken, und weiterverkaufen. Zudem sagt Bieri: «Mir nützt es auch nicht, wenn Ware in der Schweiz hergestellt wird, das Fleisch aber aus dem Ausland kommt.» Lieber bestelle sie bei einer Firma, bei der sie auch wisse, was drinsteckt.