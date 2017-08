Plötzlich reiht sich auf einer Hauptstrasse ein Auto ans andere. Deutsche, Franzosen, Walliser, Waadtländer, Thurgauer und sogar Holländer mit Wohnwagen schleichen durch unsere Dörfer. Aber nur ganz selten einer mit einem Solothurner Nummernschild. Was ist passiert? Das GPS hat den Autofahrern wegen eines Staus eine Ausweichroute vorgeschlagen. Die Ortsunkundigen verlassen wie die Lemminge die Autobahn – und verstopfen die Strassen durch die Dörfer.

Kriegstetten, Luterbach, Härkingen. Die Namen der drei Solothurner Dörfer sind in der ganzen Schweiz berühmt – oder vielmehr berüchtigt. Sie stehen für stockenden Verkehr und Stau auf der Autobahn in unserer Region, wie ihn das Radio fast jeden Tag meldet. Und es dürfte noch schlimmer kommen. In den nächsten Jahren beginnen massive Bauvorhaben auf der A1.

So hat der Solothurner Nationalrat Kurt Fluri (FDP) vor den Sommerferien eine Interpellation mit dem Titel «Pannenstreifen-Umnutzung auf der Strecke Luterbach–Schönbühl» an den Bundesrat eingereicht und damit bei vielen Politikern in der Region Lob geerntet.

Angst vor der Blechlawine

Der Bund plant, die A1 vom Anschluss Wankdorf bis nach Schönbühl auf acht Spuren und von Schönbühl bis Kirchberg auf sechs Spuren auszubauen. Der Ausbau von Luterbach bis Härkingen auf sechs Spuren ist beschlossene Sache und wird im kommenden November öffentlich aufgelegt.

Ab 2020 soll zudem der Streckenabschnitt von Alchenflüh bis zur Solothurner Kantonsgrenze in Recherswil für 25 Millionen Franken totalsaniert werden. «Und wo bleiben wir?», fragt Roger Siegenthaler, Präsident der Regionalplanungsgruppe Solothurn und Umgebung (Repla), der über 40 Gemeinden angeschlossen sind.

Er befürchtet, dass sich die Situation in unseren Dörfern mit einem sich abzeichnenden Nadelöhr zwischen Recherswil und Luterbach noch verschlimmern wird. «Diese 25 Millionen würden besser für eine Pannenstreifen-Umnutzung zwischen Kirchberg und Luterbach eingesetzt», fordert Siegenthaler.

«Bereits jetzt gibt es in der ganzen Region sehr viel Ausweichverkehr, sobald sich auf der A1 ein Stau bildet», ergänzt Stefan Berger, Gemeindepräsident von Aeschi. «Zwischen Kriegstetten und Luterbach passiert auf der A1 baulich gar nichts. Der Verkehrskollaps ist vorgezeichnet.

«Wir werden bereits jetzt erdrückt durch den Fluchtverkehr.» Roger Siegenthaler fährt mit dem Finger auf der Karte über die typischen Ausweichstrecken. Kirchberg–Bätterkinden–Lohn–Biberist. Kriegstetten–Subingen–Wangen an der Aare und im schlimmsten Fall weiter bis Boningen. Wiedlisbach–Flumenthal–Luterbach–Zuchwil. «Niemand spricht von flankierenden Massnahmen. Aber wenn die Bauarbeiten auf der Autobahn beginnen, wird auch auf diesen Fluchtstrecken regelmässig der Verkehr zusammenbrechen. Und das während eines ganzen Jahrzehnts», meint Siegenthaler.