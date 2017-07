Als Marta T.* 2010 87-jährig stirbt, sieht es so aus, als ob Stefan S. alles erhält. Er steht als Alleinerbe in ihrem letzten Testament.

Doch dann gibt es Gerichtsklagen. Denn Marta T. hat zwischen 1999 und 2004 gleich mehrere Testamente mit unterschiedlichen Erben geschrieben. Das Richteramt Olten-Gösgen entscheidet 2015 schliesslich: Gültig ist das Testament aus dem Jahr 1999, in dem Stefan S. gar nicht aufgeführt ist. Das Gericht geht davon aus, dass Marta T. demenzkrank und nicht mehr urteilsfähig war, als sie 2004 ihr letztes Testament mit Stefan S. schreibt.

Kritik vom Bundesgericht

Stefan S. aber ist überzeugt, dass Marta T. noch urteilsfähig war. Er will deshalb das Oltner Urteil ans Obergericht weiterziehen. Doch bei den Richtern im Solothurner Amthaus I beisst er auf Granit. Sie fordern von ihm einen Kostenvorschuss von 25'000 Franken sowie zur Sicherstellung der gegnerischen Parteikosten weitere 23'000 Franken. Wie soll er dies bezahlen?

Leute wie Stefan S., die nicht das Geld besitzen, um einen Prozess zu führen, haben eigentlich Anspruch auf die unentgeltliche Rechtspflege. Doch das Solothurner Obergericht verweigert diese, weil die Klage in den Augen der Oberrichter aussichtslos ist. Dies ist eine der Situationen, in denen Gerichte bedürftigen Personen die unentgeltliche Rechtspflege verweigern können.

Stefan S. hat Glück. Er kommt jetzt dennoch zu seinem Recht, ohne einen Vorschuss bezahlen zu müssen. Denn das Bundesgericht hat sich ebenfalls noch über den Fall gebeugt und ganz anders entschieden als die Solothurner Kollegen. Es sei «bundesrechtswidrig», dass die Solothurner Richter Stefan S. die unentgeltliche Rechtspflege verweigern wollen, kritisieren die höchsten Schweizer Richter das Solothurner Obergericht. Einer Partei dürfe die Überprüfung eines Urteils «nicht geradezu verunmöglicht werden».

Offen, wer das Erbe erhält

Denn das Bundesgericht sieht die Beschwerde von Stefan S. nicht von vorneherein als aussichtslos an. Auch weil das Urteil des Richteramtes Olten-Gösgen für die Lausanner Richter offenbar alles andere als überzeugend ist. So hatte das Richteramt etwa medizinische Diagnosen zu Marta T. mittels Wikipedia interpretiert (vgl. Kasten) und kein alterspsychologisches Gutachten eingeholt. Die Lausanner Richter kritisieren das Urteil in mehren Punkten. Stefan S., habe da tatsächlich wesentliche Argumente und Zweifel entgegenzuhalten.

Damit erhält er auf Geheiss des Bundesgerichts doch noch die Möglichkeit, das Urteil des Amtsgerichts Olten-Gösgen vom Solothurner Obergericht überprüfen zu lassen. Ob er das Erbe bekommt, ist damit nicht gesagt. Es gebe zwar Zweifel am Urteil des Richteramtes Olten-Gösgen, so das Bundesgericht. Dies müsse aber nicht bedeuten, dass die Festestellungen zur geistigen Gesundheit von Marta T. insgesamt «zwingend umgestossen» würden.

Gewinnt Stefan S., kommt er auch dank der unentgeltlichen Rechtspflege des Staates zu Geld. Wäre er reich, hätte er so oder so das Geld. Was würde ein Mittelständler an der Stelle von Stefan S. tun?