Trotzdem. Viele Schulaustretende finden den direkten Einstieg in die Berufslehre nicht. Denn auch denjenigen mit einer Zwischenlösung ist es nach neun Jahren Schulzeit nicht gelungen, eine Lehrstelle aus eigener Kraft zu finden. Das streitet Ruedi Zimmerli nicht ab. Es gebe einfach Schüler, die für eine Lehre noch nicht «reif» genug seien oder aus fehlendem Rückhalt in der Familie oder falschen Vorstellungen der Eltern sich nicht für einen Ausbildungsplatz qualifizieren können. Zimmerli setzt deshalb auch auf das neu eingeführte Fach «Berufsorientierung» auf der Sekundarstufe, in welchem die Schülerinnen und Schüler ihre Interessen, Stärken und Schwächen noch besser kennenlernen. «Sie werden so besser auf die Berufswelt vorbereitet und weniger auf unrealistische Berufswahl-Vorstellungen fixiert sein.»

Die Schulaustretenden ohne Lehrvertrag im Sack würden aber nicht fallen gelassen, betont Amtsleiter Ruchti. «Sie müssen halt eine Schlaufe machen», verweist er auf die – nach dem Wegfall des 10. Schuljahres – beiden wichtigsten Brückenangebote im Kanton Solothurn. Den Startpunkt Wallierhof in Riedholz und das Berufsvorbereitungsjahr am Berufsbildungszentrum in Olten. «Die beiden Institutionen arbeiten sehr erfolgreich», berichtet Ruchti. Insgesamt über 90 Prozent der Absolventinnen und Absolventen können nach einem Jahr in die berufliche Grundbildung einsteigen; sei es in eine zweijährige Attestausbildung (EBA) oder gar eine drei- oder vierjährige Lehre mit eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ). Trotzdem würden die beiden Brückenangebote nicht speziell beworben, ergänzt Zimmerli. «Denn unser Hauptziel ist es, die Schulaustretenden ohne Umweg auf direktem Weg in die Berufsbildung oder weiterführende Schulen zu bringen.»

Hohe Ausbildungsbereitschaft

Obwohl für die Unternehmen die Suche nach geeigneten Lernenden eben wegen der demografischen Entwicklung zunehmend schwieriger werde, bleibe deren Ausbildungsbereitschaft sehr hoch, beobachtet Renato Delfini, Abteilungsleiter der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung beim Kanton – auch in Zeiten grosser wirtschaftlicher Unsicherheiten. Vereinzelt werde zwar jeweils gross lamentiert über nicht besetzbare Lehrstellen. Das wirke sich, weil sofort pauschalisierend, negativ auf die Stimmung im Lehrstellenmarkt aus. «Dabei ist die grosse Mehrheit der Ausbildungsfirmen sehr engagiert und versucht alles, um die Lehrstellen besetzen zu können.» Aber auch dieses Jahr würden rund 300 Lehrstellen mit Beginn im August unbesetzt bleiben. Die Zahl aller Ausbildungsbetriebe im Kanton Solothurn liege unverändert bei rund 2600 Firmen.