Diabetes, Übergewicht und Adipositas haben sich in der Schweiz wie auch in anderen Industrieländern zu Volkskrankheiten entwickelt. Rund 30 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sind übergewichtig, davon 10 Prozent adipös. Bei Kindern und Jugendlichen sind es bereits 19 Prozent. Übergewicht und vor allem Adipositas zählen zu den Risikofaktoren für Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall, Arthrose und Schlafapnoe-Syndrom sowie einige Krebsarten.

Am Weltadipositastag will die soH zeigen, was man präventiv dagegen machen kann. Jeder weiss ungefähr, was er verdient und was er ausgeben darf, um nicht ins «Minus» zu rutschen. Das «Plus» an Leibesfülle resultiert hingegen oft aus Unwissenheit, weil die eigene Kalorienbilanz unbekannt ist. Am «Tag der Gesundheit» im Stoffwechselzentrum soH des Kantonsspitals Olten kann man seinen täglichen (Kalorien-)Grundumsatz berechnen lassen und von medizinischen und therapeutischen Fachpersonen erfahren, mit welchen Nahrungsmitteln man den täglichen Bedarf gesund und schmackhaft decken kann, ohne auf einen Genuss in Massen zu verzichten. Oder wie man auf spielerische Art und Weise Bewegungs-Aktivitäten in den Alltag integrieren kann. Der Tag bietet spannende Vorträge und einen Wissensaustausch rund um die Themen Übergewicht, Adipositas und Diabetes. Kochworkshops, Nordic Walking-, Pilates- und Zumba-Kurse runden das Angebot ab.

Die über den gesamten Tag im Stoffwechselzentrum selbst und in einem Zelt auf dem Parkplatz vor dem Stoffwechselzentrum verteilten Informationsangebote, Testmöglichkeiten und Work- shops richten sich gleichermassen an Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Für Kinder wird es auch einen Wettbewerb geben. Der «Tag der Gesundheit» wird gemeinsam vom Stoffwechselzentrum und Dr. med. Brigitte Niederer Blatter, Kinderärztin, durchgeführt.

Auch im Bürgerspital Solothurn sind Aktivitäten rund um die Themen Übergewicht und Adipositas geplant. Die Ernährungsberaterinnen informieren vor dem Restaurant Belverde über eine gesunde und ausgewogene Ernährung, um Diabetes, Übergewicht und Adipositas vorzubeugen. Speisen und Getränke sind – wie in Olten und in der Cafeteria des Spitals Dornach – an diesem Tag mit der entsprechenden Kalorienmenge angeschrieben. Schliesslich wird es auch einen Wettbewerb geben.

Ob in Olten und Solothurn mit Aktivitäten oder Dornach mit Informationsplakaten – der 11. Oktober 2017 steht in den soH-Spitälern im Zeichen des Vorbeugens vor Übergewicht, Adipositas und Diabetes und sowie der Sensibilisierung für das aktuelle Gesundheitsthema. (mgt)