«Anhaltend robust.» So umschreibt der Regierungsrat die Finanzlage der Solothurner Gemeinden in seiner Botschaft an den Kantonsrat zur Festlegung der Steuerungsgrössen für den Finanzausgleich im nächsten Jahr. Und damit ist auch schon das Wesentliche gesagt: Es gibt keinen Anlass, an den Parametern grundsätzliche Veränderungen vorzunehmen.

Der geografisch-topografische Ausgleich soll unverändert mit 10 Millionen, der soziodemografische mit 9 Millionen Franken dotiert werden und für die Zentrumslastenabgeltung der drei Städte ist eine Million vorgesehen. Die Abschöpfungsquote soll ebenfalls bei 40 Prozent belassen werden.

Abschöpfungsquote heisst: Vom Betrag, um den eine Gemeinde das durchschnittliche Steueraufkommen pro Einwohner übersteigt, werden 40 Prozent als Beitrag für den Finanzausgleich abgeschöpft. Die durchschnittliche Steuerkraft liegt derzeit bei 2843 Franken, sie ist gegenüber dem Vorjahr um 14 Franken gestiegen.

Eine solche Abschöpfung müssen sich 30 Gemeinden gefallen lassen, 79 profitieren vom sogenannten Disparitätenausgleich, das Verhältnis bleibt damit gleich wie im laufenden Jahr.