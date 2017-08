Wenn man weniger verdient, muss man die Kosten senken. Auch diese Binsenweisheit hat sich Pascal Heim zu Herzen genommen: «Ich habe meine Kosten in den letzten drei Jahren um 40'000 Franken drücken können, unter anderem auch durch Verhandlungen mit meinen Lieferanten. Doch das kann ich nur, weil ich ein relativ «Grosser» bin.» Er weiss: «Viele Bauernfamilien hangeln sich von Direktzahlung zu Direktzahlung.»

«Auf Dauer geht das so nicht mehr weiter», sagt Heim. Generell sei es doch so, dass – trotz Hochpreisinsel Schweiz – der Anteil der Grundlebensmittelkosten gemessen am Einkommen seit Jahren sinkt. Der Anteil der Produzentenpreise am Ladenpreis ist bei der Milch in den letzten 65 Jahren von ca. 80 auf 44 Prozent gesunken. Logisch: Das kann für die Produzenten nicht aufgehen. Heim spricht auch die Konsumenten an.

«Die Leute kaufen ausländische Milchprodukte und gehen ins Ausland zum Einkaufen, weil es billiger ist. Gleichzeitig wollen die Konsumenten in der Schweiz aber keine grossen, industriellen landwirtschaftlichen Betriebe, wie sie im Ausland existieren. Aber doch wollen sie günstige Lebensmittel, und bei uns soll weiterhin Idylle herrschen, bei maximalem Tierschutz selbstverständlich.»

Gibt es Auswege?

Was also tun? Heim sieht zwei Möglichkeiten: «Entweder fahren wir weiter wie bisher und es bleiben am Schluss wenige, dafür sehr grosse, aus der Sicht der Tier- und Konsumentenschützer industrielle Milchbetriebe übrig». Als weitere Strategie nennt er einen Kompromiss innerhalb der gesamten Milchbranche, die in einer gezielten Preis- und Mengensteuerung endet, damit mindestens 50 Prozent der Milchbetriebe kostendeckende Milchpreise erzielen können.

Heim weiss: «Viele Kollegen steigen momentan auf Mutterkuhhaltung um. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein, angesichts der zum Teil bereits gesättigten Absatzkanäle.» Und das Produzieren von Biomilch, von der es in der Schweiz zu wenig gibt? «Ein Umstieg auf die Bioproduktion ist immer eine Alternative. Die deutlich höheren Milchpreise bedeuten aber auch höhere Auflagen und damit mehr Arbeit. Wir müssten mindestens eine zusätzliche Arbeitskraft beschäftigen. Die höheren Lohnkosten würden den grössten Teil der Mehreinnahmen direkt wieder wegfressen. Umstellen auf Biomilch passt für kleinere Produzenten.»

Soziale Folgen

Und in einen Nebenerwerb einsteigen? Davon ist Heim nicht begeistert. «Auswärts einer Arbeit nachzugehen bedeutet immer, auf dem Hof zu extensivieren, weil die Arbeitskraft ja dann fehlt. Und einem Nicht-Landwirt die Arbeit wegnehmen und auf dem Hof eine extensive Bewirtschaftung umsetzen, die sich nur dank den höheren Direktzahlungen rechnet, scheint mir gesamtwirtschaftlich nicht eine zukunftsträchtige Lösung zu sein.»

Heim weiss aber: «Der wirtschaftliche Druck auf die Milchproduzenten ist sehr gross und die sozialen Folgen für die Bauernfamilien enorm.»