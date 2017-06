In der Schweiz wird gependelt, dass sich die Gleise und Strassen biegen. 70 Prozent der Schweizer arbeiten laut dem Bundesamt für Statistik ausserhalb ihrer Wohngemeinde. Nun hat die Online Sparplattform ‹CupoNation› am Beispiel der Pendlerstadt Zürich untersucht, ob sich das Pendeln aus den umliegenden Städten nach Zürich überhaupt lohnt. Sollte man als in Zürich arbeitender Solothurner besser gleich in die ‹teuerste Stadt der Schweiz› ziehen?

Laut der Studie kostet eine 3-Zimmerwohnung in der Stadt Zürich im Monat durchschnittlich 2 100 Franken – in Solothurn kostet eine vergleichbare Wohnung etwa 1'250 Franken. Der Fall scheint klar zu sein: Niemand gibt im Monat für die tägliche Fahrt zum Arbeitsplatz 850 Franken aus. Dies bedeutet, dass das Pendeln nach Zürich in jedem Fall günstiger ist, als dort zu wohnen. Stimmt das wirklich?

Die Studie zeigt, dass sich die Pendlerkosten per Bahn für Solothurner, die in Zürich arbeiten, auf durchschnittlich 300 Franken belaufen. Solothurner, welche mit dem Auto unterwegs sind, müssen laut der Studie mit durchschnittlich 1'400 Franken Ausgaben pro Monat rechnen. Bei dieser Rechnung wurden Betriebskosten wie Abschreibungen, Steuern, Versicherungen, Treibstoff und Reparaturen miteinbezogen. Wer also in Zürich wohnt und mit dem Velo zur Arbeit fährt, kommt günstiger weg, als ein mit dem Auto nach Zürich pendelnder Solothurner.