Das Aareknie bei Wolfwil ist eine der drei letzten weitgehend unverbauten Fliessstrecken der Aare zwischen dem Bielersee und der Mündung in den Rhein. Die Artenvielfalt bei den strömungstypischen wirbellosen Tieren und den Pflanzen ist hier höher als in jedem anderen Flussabschnitt. Es sind ideale Lebensgrundlagen für seltene Vogelarten wie Eisvogel oder Wat- und Wasservögel vorhanden. Insbesondere von Bedeutung ist auch das verlandete sogenannte «Chli Arli» am linken Aareufer, auf Gemeindegebiet von Wolfwil. Es handelt sich hier um ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung. Mit seinen Tümpeln und Auenwaldresten bietet es ideale Bedingungen für den Kammmolch und die stark gefährdete Geburtshelferkröte. (frb)