I uralte Zyte hed s’Gilgebärgerland eme steiryche Graf ghöört wo wyt ewägg gwohnt het. Woner wieder einisch do ane gritte isch, het im die höchi Portifluh milione guet gfalle. Do obe wot i my Burg baue! Dr Tross wo mitgritte isch het em abgroote. Wie wot me d’Baustei und Holzbalke uf dä Gipfel ufe fergge? Das Abmahne het aber nüt gnützt. „ und wenn dr Teufel uf Stälze chunnt, die Burg wird baut.“ No am glyche Dag isch er uf d’Portifluh gritte. Si Schimmel het bockt, drum heter ihn zrugg gloh und isch mit sinne Trabante ufe klädered.

Dobe wo er het welle usruhe, isch plötzlich e grasgrüeni Gstalt vor ihm stange und foot a rede: „Was hesch du do nuf mym Grund z’sueche ? Kei Hand söll do e Stei ufe angere byge“. Dr Graf het nüd chönne säge, die grüeni Gstalt isch wieder verschwunde gsy. Sini Diener sy totblech gsi.. Aer het afo lache:“das wer mer no wenn ig uf mym Grund kei Burg dörf baue. Es nimmt mi wunger wär do z befähle hed? Mit däm Gruene nimmis uff!“ Si si wider vo dr Fluh obabe cho und hei z‘Zubel Nachtquertier gno. Dr Graf het immer a sy nöji Burg uf dr Portifluh dänkt. Alli Lüt im Gilgebärgerland hei vo däm Bau uf dr Portifluh ghört und hei voll Bange ufe gluegt. Dr Graf isch eleini nonemol ufe ghstiege und nochedänkt wie die Burg gross und prächtig söll si...

Dr heiteri Himmel hed si afo überzie. Es isch grau worde und immer wie dünkler. Wätterwolche si ufzoge wie Unghüür und hei alles überdeckt. Jetzt gids en einzige, mörderliche Blitz und Donnerschlag und die ganze Aerde het bebbt und zringsedum isch alles feisteri Nacht gsi. D’Lüt hei sich in d‘Hüsli verschlofe und gseit: „Das isch dr Wältungergang“.Am angere Dag wo d’Lüt wieder us de Hüsli si go luege, isch die stolze Portifluh no halb so höch gsi wie vorhär, und vo zoberst bis zungerscht isch e tiefe Chlack gsi. Aber wo isch dr Graf bliebe? Mit de Trabante vom Graf si e baar muetigi Manne vo Zubel, Mältige und Nunnige dr Graf go sueche. Si si drei Dag uf dr Fluh umklädered, aber dr Graf isch spurlos verschwunde gsi.