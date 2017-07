Maler und Gipser

Der Solothurner Maler- und Gipsermeisterverband (SMGV) ehrte bei seiner Abschlussfeier einen veritablen «Schweizer Meister»: Loris Glauser hat bereits erfolgreich eine Malerlehre absolviert. Preisgekrönt ist nun auch sein Abschluss als Gipser. Er ist nicht nur der erfolgreichste Solothurner Absolvent, sondern erzielte mit der Gesamtnote 5.4 schweizweit den besten Wert.

37 Maler und Gipser haben an der würdigen Feier des Maler- und Gipsermeisterverbands des Kantons Solothurn im Alten Spital in Solothurn ihre Diplome erhalten. Die Rolle als Moderator der Lehrabschlussfeier behagt dem ehemaligen Radprofi Franco Marvulli offensichtlich mindestens so gut wie die Radrennbahn. Zehn Absolventen erzielten eine Gesamtnote von 5.0 und mehr. Einziger Wermutstropfen an diesem schönen Sommerabend bildete die Durchfallquote von 22 Prozent.

Zehn Absolventinnen und Absolventen erhielten neben der Kompetenzbox und dem Berufsattest noch einen Spezialpreis für die sehr gute Benotung in der praktischen Arbeit und im Fach Berufskunde. Bei den Malern stand Nicola Tomaso Branger mit der Gesamtnote 5.4 und mit phänomenalen Berufskundekenntnissen (5.9) zuoberst auf dem Podest. Ihm folgen Léonie Allemann und Sophia Stingelin (beide 5.0). Bei der zweijährigen EBA-Lehre erzielte Thomas Aeschimann (5.3) die beste Note, gefolgt von Davide Giglio (5.1), Cem Kisa (5.1) und Jan Rufer (5.0). Bei den Gipsern räumte der besagte Loris Glauser den Gabentempel ab. Neben seiner besten Gesamtnote von 5.4 holte er auch die beiden Spezialpreise mit den Noten 5.3 und 5.5. Patrick Fankhauser rangierte auf Platz 2 (Note 5.3, Spezialpreis: Berufskundekenntnisse 5.5), gefolgt von Adrian Büttler (5.1). Einen Spezialpreis gab es zudem für Sandra Schär (Praktische Arbeit 5.3). Bei der zweijährigen Gipserlehre setzte sich Mostafa Rezapor mit Durchschnitt 5.0 als Bester durch. (mgt)