Es ist nicht so, dass es Adrian Hofer* besonders eilig hatte an diesem Nachmittag. Aber einigermassen pünktlich nach Hause kommen, das wollte er schon. Wie immer herrschte viel Verkehr auf der Autobahn. Hofer war in seinem Kombi aus dem Seeland ins Niederamt unterwegs.

Auf den ersten Kilometern habe er genügend Abstand zu seinem jeweiligen Vordermann gehalten, wie üblich, betont er. Kurz nach der Einfahrt Oensingen jedoch drängte sich ein weiteres Auto in die Lücke zwischen ihm und dem vorausfahrenden Wagen. Hofer bremste kurz ab. «Aber nicht zu fest», erzählt er, «denn dicht hinter mir fuhr ein weiteres Auto.» In den nächsten Augenblicken, das will Hofer erst gar nicht abstreiten, hielt er zu wenig Sicherheitsabstand. «Ich war quasi während Minuten im Sandwich der beiden Autos und wollte keinen Unfall riskieren.» Was er da noch nicht weiss: Seine Fahrt wird aufgezeichnet.