Ein Dorf? Der Begriff kann hier ja nur falsche Erwartungen wecken. Schliesslich kommt man nicht umhin, zuerst einmal aufzuzählen, was es in Kammersrohr nicht gibt: keine Beiz, keine Schule, keine Kirche, keine Läden, keine Kantonsstrasse, keine Anbindung an Bus oder Bahn. Nicht einmal eine Strassenlampe leuchtet in der Nacht. Und eine eigene Website hat die Gemeinde schon gar nicht.

Fremde verirren sich kaum je nach 4535 Kammersrohr. Die Ortschaft im unteren Leberberg, versteckt zwischen Hubersdorf und Günsberg am Südhang der ersten Jurakette, ist alles andere als eine Durchgangsgemeinde. Am Ende eines Einfamilienhausquartiers in Hubersdorf zieht sich ein enges Strässchen hügelan, um nach zwei Kurven gleich wieder sanft abzufallen. Wer zu flott den Hang hinaufbrettert, übersieht das Ortschild am Rande eines Weizenfelds glatt – und blickt dann ein paar Häuser später verwundert auf den Wegweiser nach Günsberg.

War da irgendwo noch eine Abzweigung? Nein. Wo dieses Dorf anfängt und aufhört, bleibt für Besucher schlicht ein Rätsel. Mit einer Fläche von knapp einem Quadratkilometer und 30 Einwohnern ist Kammersrohr in doppelter Hinsicht die kleinste Gemeinde im Kanton Solothurn. Selbst der ausgiebigste Spaziergang durch den Ort dauert keine halbe Stunde. Oder besser: ein Rundgang von Anwesen zu Anwesen. Einen eigentlichen Dorfkern sucht man vergebens. Gerade einmal 13 Haushaltungen werden in offiziellen Statistiken ausgewiesen. Wachstum ist quasi nur von innen möglich. Denn Bauland ist schlicht nicht vorhanden.

Kein Zeichen der Verwurzelung

Also wohnen die Kammersrohrer seit je in ihren stolzen Herrenhäusern, auf dem Gemeindegebiet liegen zudem drei schmucke Bauernhöfe und ein paar moderne Einfamilienhäuser. In der Bevölkerung sind Bauernfamilien und Berufspendler heute gleich stark vertreten. Viele leben seit Generationen hier, Mutationen im Einwohnerregister sind selten.

Ein Zeichen der tiefen Verwurzelung ist das allerdings mitnichten, so scheint es: Kein einziger der Einwohner hat Kammersrohr als Heimatort. Von den 971 Ortsbürgern ist niemand hier wohnhaft. Das ist einmalig im Solothurnischen. Und könnte beispielhaft dafür stehen, wie ein vermeintlich identitätsstiftendes Symbol an Bedeutung verloren hat.

Der Heimatort ist eine helvetische Eigenheit. Für viele Schweizer ist er so was wie ein historisches Zubehör, das im Pass steht und gelegentlich auf ein Formular der Behörden gekritzelt werden muss. Andere Länder kennen das Konzept des Heimatorts nicht. Ihre Bürger haben lediglich eine reine Staatsbürgerschaft. In offiziellen Dokumenten wird stattdessen der Geburtsort aufgeführt.

Im Alltag ist der Heimatort jedoch nebensächlich geworden. Rechtliche Ansprüche kann niemand mehr aus ihm ableiten, und Geld gibt es schon gar keins. Vor fünf Jahren verlor die Institution ihre wichtigste Bedeutung. Damals beschlossen die eidgenössischen Räte, dass sich eine Heimatgemeinde fortan nicht mehr an den Sozialhilfekosten ihrer Bürger beteiligen muss.

Ein erfülltes Leben im Idyll

Was bleibt, ist die emotionale Dimension. Der Heimatschein gilt als Zeugnis für die Herkunft einer Familie. Gerade deshalb haben die Behörden bisher auf die Abschaffung verzichtet. Entsprechende Anläufe hagelten jeweils Proteststürme. Der Heimatort sei unentbehrlich, so der Tenor entsprechender Debatten im eidgenössischen Parlament. Jeder wolle schliesslich wissen, wer er ist und woher er kommt. Das fanden auch die SBB, als sie im Jahr 2009 mit einem vergünstigten «Heimatbillett» dazu animierten, mal wieder seinen Heimatort zu besuchen. «Eine Reise zu den eigenen Wurzeln», versprachen die Bundesbahnen.

Die eigenen Wurzeln? «Um die zu spüren, muss ich Kammersrohr nicht verlassen.» Der Mann, der diesen Satz fallen lässt und dazu den Kopf schüttelt, kennt den Ort so gut wie nur wenig andere: Anton Probst ist hier geboren, hier aufgewachsen, hier sesshaft. «Seit bald 60 Jahren musste ich nie weg», sagt er. Also steht der Bauer auch an diesem Julitag auf dem Betrieb, den schon seine Eltern in Pacht geführt haben. Das Wohnhaus seiner Familie und die Landwirtschaftsgebäude gehören zum mittleren Mattenhof, einem weitläufigen Anwesen mit Herrenhaus, das denkmalgeschützt ist und sich heute im Besitz eines Rechtsanwalts befindet.