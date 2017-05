Die Auswirkungen eines Strafbefehls werden allgemein unterschätzt. Gerade wenn die Busse im überschaubaren Rahmen – wie in diesem Fall auf 250 Franken – angesetzt wurde, akzeptieren viele rechtschaffene Menschen den Strafbefehl in der Meinung, dass sich der Aufwand einer Einsprache nicht lohne. Doch die Auswirkungen können massiv sein: Ohne Einsprache verwandelt sich der Strafbefehl automatisch in ein rechtsgültiges Urteil. Dann hat die «weisse Weste» einen hässlichen Fleck: Die betroffene Person gilt als vorbestraft. Das kann Auswirkungen haben, wenn zum Beispiel bei einer Stellenbewerbung ein Strafregisterauszug verlangt wird.

Die Staatsanwaltschaft kann Freiheitsstrafen bis 6 Monate, Geldstrafen bis 180 Tagessätze, gemeinnützige Arbeit und Bussen in einem Strafbefehl festsetzen. «Der Strafbefehl ist eine Urteilsofferte.» Verzichtet die beschuldigte Person auf die Einsprache, wird der Strafbefehl rechtskräftig. Erhebt die beschuldigte Person Einsprache und hält die Staatsanwaltschaft nach Überprüfung der Sachlage trotzdem daran fest, hat der Strafbefehl die Bedeutung einer Anklageschrift an das Gericht, das die Strafsache dann beurteilt. (hps)