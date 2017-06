Das Kantonsratsgesetz regelt, was Parlamentarier offenlegen müssen: Tätigkeiten in Gremien von Unternehmen und anderen Institutionen sowie Führungsfunktionen und Beratungsaufträge von Interessengruppen und Verbänden. Meldepflichtig ist zudem die Mitarbeit in Kommissionen von Kanton und Bund sowie eine leitende Tätigkeit in Einwohnergemeinden. Jeder Kantonsrat muss seine Interessenbindungen beim Eintritt in den Rat angeben, Änderungen müssen jeweils per Ende Jahr nachgeführt werden.

Mit dem System der Selbstdeklaration sind Unstimmigkeiten nicht ausgeschlossen. Die Organisation Lobbywatch stiess zuletzt bei fast jedem zweiten Bundesparlamentarier auf Lücken. Auch im Solothurner Kantonsrat ist es letztlich eine Ermessensfrage, was offengelegt werden muss. So würde niemand widersprechen, dass beispielsweise die Mitgliedschaft in einem lokalen Bienenzüchterverein für die Parlamentsarbeit kaum von Bedeutung sein wird.

Andererseits deklarieren einige Räte ihre Interessenbindungen nur spärlich, während andere dabei fast überkorrekt sind. Das zeigt sich etwa bei Ämtern in kommunalen Behörden. Oder darin, dass nur CVP-Kantonsrätin Sandra Kolly ihr Vorstandsmandat bei der «IG pro Vebo» angibt – obwohl dem Gremium noch weitere Kantonsräte angehören. (sva)