«Veganismus ist übertrieben», sagte eine Ernährungsberaterin gegenüber dieser Zeitung. Auf der anderen Seite: Eine Familie mit vier Kindern, die sich vegan ernährt. Das polarisiert: Auf der einen Seite diejenigen sich selbst vegan ernähren, auf der anderen Seite die, die den Veganismus als «Sekte» diskreditieren.

«Wenn eine erwachsene Person sich vegan ernähren möchte, ist es etwas anderes, als wenn die Kinder schon dazu gezwungen werden, dass verstehe ich gar nicht», kommentierte ein Facebook User auf der Seite dieser Zeitung. Ein weiterer Kommentar: «Die Veganer sollen ihr Sekenleben leben.»

Ein anderer Facebook-User schrieb dagegen: «Warum die armen Kinder, wenn man sich etwas kundig macht merkt man schnell, dass in Pflanzen, Obst, Gemüse sowie Samen usw. alles drin ist, was unser Körper braucht. In der Milch, die es heute zu kaufen gibt, gibt es keine Vitamine oder Kalzium mehr, und das Fleisch ist mit Antibiotika vollgepumpt.»