Die Würfel sind gefallen: Der neue Glaskubus-Anbau am Kurhaus Weissenstein erhält den Namen «Panorama». Dies ist der Wille einer deutlichen Mehrheit im Leserwettbewerb dieser Zeitung: Von den 129 abstimmenden Leserinnen und Lesern haben sich 88 für den Namen «Panorama» ausgesprochen, 41 für die Alternative «Q’11». «Wir freuen uns über die Wahl und werden den Namen sehr gerne offiziell verwenden», sagt Gabriela Krummenacher, Mediensprecherin der Hotel Weissenstein AG.

Leser Bruno Grolimund aus Grenchen wurde unter den Einsendern als der glückliche Gewinner des von der Hotel Weissenstein AG gesponserten Preises gezogen: Ein Mittagessen für zwei Personen im renovierten Kurhaus, inkl. Seilbahntransport (gültig nach Fertigstellung des Bauprojektes).

Laut Krummenacher konnte der Rückbau des Kurhaus-Ostflügels inzwischen abgeschlossen werden. Bereits im Gang sind die Aushubarbeiten für den Kubus-Neubau. Die Bauherrschaft hofft, diese – günstiges Wetter vorausgesetzt – vor Wintereinbruch möglichst weit voranzubringen.

Mit ihrem Auftritt an der HESO stiess die Hotel Weissenstein AG laut Gabriela Krummenacher auf ein gutes Echo: «Wir hatten viele Besucher am Stand und hörten durchweg positive Stimmen.» Der Stand in Sachen der beiden Baueinsprachen zum Glaskubus ist gemäss der Bauherrschaft unverändert: Die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen. Nächste Woche sollen dem Baudepartement noch ausstehende Unterlagen übergeben werden.