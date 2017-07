In den nächsten drei Wochen erlangt Oensingen auf einen Schlag in der ganzen Schweiz Bekanntheit: Es ist der Ort, wo die Familie Dietschi aus Kestenholz auf einem Bauernhof wie vor 500 Jahren leben und arbeiten wird. In den letzten Tagen liefen die Vorbereitungen in Oensingen auf Hochtouren, am Dienstag lud das Projektteam von «Schweiz aktuell» zu einer Besichtigung des Bauernhofs und der Bechburg ein. Dabei stellten sie das Projekt «Leben wie vor 500 Jahren» vor und lieferten mehr Hintergrundinfos zur Planung und den Vorbereitungen. Gleich daneben sass, eine schwarze Aktenmappe auf dem Schoss und sichtlich voller Vorfreude, Max Misteli.