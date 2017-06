«Ich starte jetzt die Verbindung.» Trudi Binz sitzt an ihrem Esstisch. Darauf eine Kerze, drei Schutzengel und das Foto einer grauen Katze. Mila. Mit ihr will die Tierkommunikatorin Kontakt aufnehmen. Sie schaut sich das Foto an, atmet tief durch, lehnt sich zurück und schliesst die Augen.

«Ich habe starkes Herzklopfen», berichtet Binz. «Ich denke, Mila hat so etwas noch nie gemacht.» Zuerst erzählt die Tierkommunikatorin, wie sie die Katze einschätzt: «Sie ist sehr sensibel und scheu. Eine verschmuste Katze», so Binz. Mila sei sehr auf ihre Besitzerin bezogen und «e Fiini». «Jetzt gerade liegt sie auf einer Polstergruppe auf einer viereckigen Decke und es sind noch zwei andere Personen im Raum.» Die Katze sei oft an diesem Ort.