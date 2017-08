Sind Solothurner keine Wasserratten?

Zwar gibt es im Solothurnischen keinen grossen See, auf dem regelmässig Wettschwimmen stattfinden. Dafür aber die Aare, in der geschwommen und gerudert wird. Das Risiko, im Kanton Solothurn beim Wassersport zu verunfallen, ist dennoch geringer als in anderen Kantonen.

Das heisst, es passieren im Vergleich weniger Unfälle in Solothurner Gewässern als in anderen Seen oder Flüssen. Allerdings verunfallen Solothurner im Vergleich zu Aargauern oder Baslern etwa gleich häufig beim Wassersport.

Das könne bedeuten, dass Solothurner einfach öfter in anderen Kantonen Wassersport betreiben als im eigenen, sagt Suva-Sprecherin Hübscher.

Die Solothurner scheinen ansonsten ihre Freizeit am häufigsten innerhalb der Kantonsgrenzen zu verbringen.

67 Prozent der Solothurner verunfallen im eigenen Kanton. Nur neun Prozent sind es im Rest des Mittellandes. Etwa ein Fünftel verletzt sich bei Freizeitaktivitäten in der restlichen Schweiz. Im Ausland haben Solothurner am wenigsten häufig einen Unfall: 2015 waren es nur rund fünf Prozent.