Während wir noch die letzten Spätsommertage genossen hatten, zog man auf der Südhalbkugel Bilanz über einen harten Grippewinter. Australien hat die schlimmste Grippesaison seit vielen Jahren hinter sich. Nicht nur die die Zahl der Influenza-Infektionen war deutlich höher als in den vergangenen Jahren, die Krankheit verlief selbst bei einigen zuvor gesunden, jungen Menschen tödlich. Für Aufsehen sorgte etwa der Fall eines 30-jährigen Familienvaters: Vier Tage nach den ersten Grippesymptomen wurde er stationär in einem Spital aufgenommen, zwei Tage später erlag er den Komplikationen. «Die Menschen bekommen nicht einfach nur die Grippe», sagte der Gesundheitsminister des australischen Bundesstaates Victoria, Jill Hennessy. «Sie werden sehr, sehr krank.»

Droht nun auch uns eine besonders heftige, gefährliche Grippewelle? Manche Experten warnen davor, da erfahrungsgemäss die Influenzastämme, die in unseren Sommermonaten auf der Südhalbkugel zirkulieren, im Winter unsere Breitengrade erreichen. Beim kantonsärztlichen Dienst in Solothurn hält man sich allerdings an die vorsichtigere Sprachregelung des Bundesamts für Gesundheit: Welche Virentypen hier in der Grippesaison zirkulieren werden, lasse sich ebenso wenig genau vorhersagen wie zu erwartende Zahl der Ansteckungen.

Beliebte Impfapotheken

Fest steht: Der beste, wenn auch nicht hundertprozentige Schutz ist die Impfung. Es gibt keine verlässlichen Daten zur Impfrate, im Kanton Solothurn dürfte sie aber sicher zugenommen haben, seit hier wie in vielen anderen Kantonen Apotheken die Grippeimpfung rezeptfrei anbieten dürfen. Das ist seit 2015 der Fall, zunächst nahmen sechs Apotheker die Mühe einer Zusatzausbildung und der speziellen räumlichen Einrichtung ihrer Apotheke auf sich, um eine Bewilligung zu erhalten. In der Grippesaison 2016/17 waren es neun, damals liessen sich 418 Personen in den Apotheken impfen. Tendenz steigend. Die Nachfrage nehme kontinuierlich zu, berichtet etwa Barbara Wernli von der Hammer Apotheke in Olten: Im ersten Jahr führte sie 30 Impfungen durch, letztes Jahr waren es bereits doppelt so viele. Eine Erhebung durch die Dachorganisation PharmaSuisse zur Impfaktion 2016/17 auch im Kanton Solothurn ergab: Rund 15 Prozent der Befragten wurden erst durch die Impfkampagne in den Apotheken überhaupt auf die Grippeimpfung aufmerksam, mit dem Angebot dürfte sich die Impfrate demnach eindeutig steigern lassen. Die meisten der heute 14 Impfapotheken bieten das Angebot ab Ende Oktober/Anfang November an, eine Voranmeldung ist oft nicht nötig. Die Impfung kostet in den meisten Apotheken zwischen 30 und 40 Franken. Für den nationalen Impftag am 3. November, an dem sich um die 60 Arztpraxen im ganzen Kanton beteiligen, liegt der vom Kollegium für Hausarztmedizin empfohlene Pauschalpreis bei 30 Franken.