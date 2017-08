In keinem anderen Kanton wäre möglich, was gerade im Solothurnischen geschieht, nämlich dass Kantonsräte das Veto ergreifen gegen Verordnungen, die die Regierung erlässt. Nur hier, und in keinem anderen Kanton, kann das Parlament der Regierung so sehr ins Handwerk dreinreden und geplante Verordnungen der Regierung per Veto zur Abstimmung im Kantonsrat bringen (17 Kantonsräte genügen). Überall sonst gilt Gewaltenteilung, nämlich: Das Parlament erlässt Gesetze. Die Regierung sorgt in Verordnungen für deren Umsetzung. Und Gerichte prüfen, ob das korrekt geschieht.

Gedacht ist die Solothurner Eigenheit, die mit der revidierten Kantonsverfassung 1988 eingeführt wurde, als Notbremse, falls die Regierung in Verordnungen den Gesetzen widerspricht. In scharfem Ton hat die Regierung gestern auf die Vetos reagiert, die gegen die geplante neue Jagdverordnung eingegangen sind. Denn die vorliegenden Einsprüche bezweckten «einzig eine inhaltliche Änderung der total revidierten Verordnung». Das Veto aber sei nicht für inhaltliche Änderungen und parlamentarische Gestaltungswünsche gedacht, sondern nur als Einspracherecht für den Fall, dass die Regierung ihre Kompetenzen überschreite. «Damit schiesst das vorliegende Veto über den vorgesehenen Inhalt des Verordnungsvetos hinaus.» Im vorliegenden Fall werde das Veto «als Gestaltungsmittel der Legislative» verwendet, «ohne dass eine Änderungsabsicht der Exekutive vorliegt». Dieser «weiter gefasste Anwendungsbereich des Verordnungsvetos durch den Kantonsrat» sei «ein Übergriff der Legislative in den Wirkungsbereich der Exekutive, was als Verletzung der Gewaltenteilung und damit als Verfassungsverletzung gewertet werden muss». Für inhaltliche Änderungen könnten parlamentarische Vorstösse eingereicht werden. (lfh)