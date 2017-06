Kumuliert für die ersten fünf Monate des laufenden Jahres ergab sich insgesamt ein Exportplus von 2,9 Prozent. Dass das Wachstum nicht stärker ausfiel, hängt mit den stark schwankenden Ergebnissen in den Vormonaten zusammen, erläutert Hunziker. Nach einem Plus im Januar von 6,8 Prozent stagnierten die Warenausfuhren im Februar. Im März wiederum stiegen die Exporte um 11,1 Prozent an, um dann im April um 12,4 Prozent einzubrechen. So gesehen hat sich die Berg- und Talfahrt in der Solothurner Exportindustrie fortgesetzt.

Leichte Wachstumsraten

Für die kommenden Monate rechnet Hunziker nun mit stetig leicht steigenden Wachstumsraten. Die Aussichten für die globale Wirtschaft seien gut. «Insbesondere sollten die Solothurner Exportfirmen von der starken Wirtschaftsentwicklung in Deutschland profitieren.» Das nördliche Nachbarland sei nach wie vor der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt.