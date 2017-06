Die Quote lag im Kanton Solothurn deutlich unter dem schweizerischen Mittelwert von 3,1 Prozent, wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) am Donnerstag mitteilte. Im Vormonat war die Quote im Kanton um 0,1 Prozentpunkte gesunken.

Im Mai verringerte sich auch die Zahl der Stellensuchenden, und zwar um 114 Personen auf 6806 Personen. Weniger Arbeitslose wurden gemäss AWA vor allem in der Baubranche gezählt. Auch in der Metallerzeugung, Elektronik, Uhren und im Maschinenbau hätten vermehrt Männer wieder eine Stelle gefunden.

Sechs Betriebe meldeten im Mai neu Kurzarbeit an - 10 Betriebe weniger als im Vormonat. Von Kurzarbeit betroffen sein könnten 68 Arbeitnehmende.