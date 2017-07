Am Ufer des Lago Maggiore verbrachten 67 Solothurner Kinder eine vielseitige Lagerwoche. Neben einem täglich anforderungsreichen polysportiven Programm jeweils am Vormittag, blieb an den Nachmittagen viel Zeit für das schnuppern an frei ausgewählten Sportarten sowie für die vergnügliche Pflege der Kameradschaft.

Zum absoluten Höhepunkt des recht anspruchsvollen Sommerlagers in Tenero wurde der Mittwoch vergangener Woche, mit dem Ausflug auf den Monte Tamaro. Nach dem Aufstieg über die Alpe di Neggia erreichte man nach einer Höhenwanderung das auf etwa 2000 Meter über Meer gelegene Tagesziel. Via die Alpe Foppa, nach Vergnügen auf der Tyrolienne oder der Rodelbahn, folgte der Abstieg nach Rivera hinunter. Eine Topleistung der Kids von rund 20 Leistungskilometern, bei 2000 m Höhendifferenz. Lediglich einer mochte die Tour nicht mitmachen.