Aber im Ernst: 20 Gemeindevertreter und nur fünf Leute aus der Verwaltung in den Steuerungsausschuss für das Projekt zu holen, war sicher ein cleverer Schachzug. Ohne die breite Abstützung an der Front wäre das Vorhaben kaum durchzubringen gewesen. Auch am neuen Wirtschafts- und Arbeitsgesetz hat Esther Gassler ihre Freude.

Nachtschwärmer mögen angesichts der Verwirrung über die Öffnungszeiten-Vorgaben zwar zweifeln, ob man sich in Regierung und Parlament überhaupt wirklich bewusst war, was da beschlossen wurde. Aber für Gassler zählt etwas anderes: Es sei gelungen, 25 Einzelerlasse in ein völlig neues Gesetz zu giessen. Das sei eine grosse Arbeit vielleicht ohne grosse öffentliche Aufmerksamkeit gewesen, führe aber zu erheblich weniger administrativem Aufwand. «Daran habe ich grosse Freude», so Gassler.

Der grosse Coup war natürlich die Ansiedlung des Biotech-Riesen Biogen, für die sich das Volkswirtschafts- und das Baudepartement gemeinsam und erfolgreich ins Zeug legten. Der Konzern investiert auf dem vom Kanton erworbenen Attisholz-Areal eine Milliardensumme und schafft 400 Arbeitsplätze. Aber dem standen bittere Firmenschliessungen und Arbeitsplatzverluste in Serie gegenüber.

Da holt man sich als Volkswirtschaftsdirektorin keine Lorbeeren, denn man steht machtlos da. Esther Gassler trägt es mit Fassung, wenn man sie dann mitverantwortlich macht, dass solche Entwicklungen nicht verhindert werden konnten. Sie muss, denn es ist ihre innerste Überzeugung, dass der Staat keine Strukturerhaltungspolitik betreiben soll, selbst wenn er es könnte. «Den Fortschritt aufhalten zu wollen, ist kein guter Plan», sagt Gassler.