Oft sind Sitzwachen Angehörige oder ehemalige Spitalangestellte. Melden kann sich aber jeder Interessierte. «Wir haben im Moment überhaupt keine Mühe, neue Kräfte zu finden», sagt Barbara Camen. Sie ist seit Juli 2016 Pflegedirektorin der soH und seit 2011 Leiterin Pflegedienst am Bürgerspital. «Wir legen beispielsweise unseren Flyer mit Anmeldetalon bei Veranstaltungen auf. Oft melden sich auch solche, die als Angehörige selber diesen Dienst in Anspruch nehmen konnten. Oder ehemalige, pensionierte Angestellte zieht es hierher zurück.» Es fände derzeit jedoch ein Generationenwechsel statt.

Die Sitzwachen machen nur einen Teil der Freiwilligen am Spital aus. 150 Sitzwache-Einsätze gab es in Solothurn im Jahr 2015, im Jahr darauf 250. In Olten werden jährlich etwa 1200 Stunden Sitzwachedienst geleistet. «Die Sitzwachen erhalten bloss eine Spesenentschädigung», so Camen, «denn wir richten uns nach den Standards der Freiwilligenarbeit von benevol Schweiz.» Die sehen auch vor, dass aufs Jahr hin verteilt nicht mehr als sechs Stunden pro Woche gearbeitet wird.

«Die Sitzwachen stehen nicht in Konkurrenz zur professionellen Arbeit. Sondern sie ergänzen die pflegerische und medizinische Betreuung.» Sie bräuchten keine Medizin- oder Pflegekenntnisse. Nur jene auf der Palliativabteilung müssten einen Kurs in Sterbebegleitung absolvieren. Es gehe um Dinge, die auch ein Nachbar tun könnte. Dem Patienten zu trinken geben, ihm zuhören, das Fenster öffnen.

Die Sitzwachen treffen sich zum regelmässigen Austausch, manchmal zu Weiterbildungen und zum Weihnachtsessen. Herzlichkeit herrscht vor. Die Sitzwachen erfahren Dankbarkeit.

Um die Sitzwachen ging es kürzlich auf dem Onlineportal petitio.ch. Eine von Esther Saleh gestartete, doch nicht zustande gekommene Petition strebte an, die Sitzwachen mit einem Minimallohn und zwei Mahlzeiten zu entschädigen. Eine am Bürgerspital arbeitende Kollegin habe ihr gesagt, dass es den Sitzwachen bald an Nachwuchs fehlen könnte, denn Ordensschwester Verena, die sich in Solothurn vor allem darum kümmere, wird bald 82 Jahre alt, erklärt Saleh. So dachte sie, eine vermeintliche Personalknappheit könne man vielleicht durch eine Entlöhnung lösen. «Ich war sehr wütend, dass die Petition nicht zustande kam», gibt Saleh am Telefon Auskunft, «denn ich finde es wirklich eine wichtige und nötige Sache.»

Wer sich für den Einsatz als Sitzwache in Solothurn oder Olten interessiert, kann sich hier melden: 032 627 40 02 sekr-pflegedienst.bss@spital.so.ch