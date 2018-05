Gestern wurden die Sägemehlringe fertiggestellt. Gewalzt und gewässert», informiert Fluri über den Stand der Aufbauarbeiten. Alles ist bereit und auch das Wetter scheint mitzumachen. Dieses soll den Guldentalern einen grossen Zuschaueraufmarsch bescheren. In Deitingen wurde im letzten Jahr die 2000er-Marke geknackt. «Auf diese Marke haben wir hingearbeitet», sagt Fluri. Er wäre aber auch mit 1500 bis 2000 Schwingfans zufrieden, denn: «Wir sind nicht die Innerschweiz, nicht die Berner und auch nicht die Aargauer.»

Sicherheit geht vor

Nur die Tribünenplätze waren im Vorverkauf zu beziehen. «Es hat noch ein paar freie Plätze», so Fluri. Doch auch die spontanen Zuschauer sollen am Sonntag nicht vor verschlossenen Türen stehen. «Wir haben noch genügend Rasensitzplätze. Es soll ein Fest für das Volk werden, das nicht an jedem Schwingfest dabei ist. Das war von Anfang an unser Ziel.» Das Kantonale besteht indes nicht «nur» aus dem Schwingfest am Sonntag. «Wir machen in Mümliswil keine eintägigen Feste, nur dreitägige», sagte Fluri letzte Woche scherzhaft gegenüber Radio32. So wurde das Schwing-Wochenende gestern bereits mit einem Partyabend eingeläutet. Heute Samstag stehen der Jungschwingertag und das Jahrgangstreffen für die Heimweh-Guldentaler auf dem Programm.

Am Sonntagmorgen kurz vor neun Uhr wird das Solothurner Kantonale dann mit dem ersten Gang so richtig lanciert. Die Frage nach dem Festsieger wird im Schlussgang ab 16.30 Uhr beantwortet. Fluris grösster Wunsch: dass die drei Tage ohne Unfälle über die Bühne gehen. «Auch beim Aufbau und Abbau.» 300 Helfer leisten rund 1000 Einsätze an den drei Tagen. Federführend bei der Unterstützung sind die beiden Vereine Schwingklub Mümliswil-Ramiswil und der Turn- und Sportverein des Dorfes.