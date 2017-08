Wer den Fitness-Lifestyle lebt, geht nicht nur ab und zu trainieren, er achtet auch genau darauf, was er isst und trinkt. Strähl hat keinen Ernährungsplan. «Durch den Sport habe ich ein viel besseres Körpergefühl», sagt sie. So esse sie je nach Tagesform mal mehr mal weniger. Das Frühstück sei ein Muss und vor dem Training am Mittag gebe es oft ein Znüni. Am Mittag brauche sie etwas Warmes, so die Riedholzerin. Das koche sie jeweils am Abend zu Hause vor und nehme es dann in einem Tupperware mit.