«Rund zwei Drittel unserer Museen nehmen an diesem wichtigen internationalen Anlass teil», freut sich Lukas Walter, Präsident des Museumsverbundes. «Sie haben sich grosse Mühe gegeben den Besuchern ein interessantes Programm zu bieten.»

Am 21. Mai 2017 sind alle 35 mitwirkenden Museen im Kanton Solothurn von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist in allen Häusern frei. Viele Museen bieten an diesem Tag ein besonderes Familienprogramm oder spezielle Führungen an.

Der Museumstag der Museen des Kantons Solothurn wird koordiniert von MUSESOL, dem Museumsverbund des Kantons Solothurn. Weitere Informationen zum Detailprogramm finden sich unter www.musesol.ch.