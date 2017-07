Es ist kein einfaches Thema: Senioren am Steuer. Greift der Arzt in die persönliche Freiheit ein, wenn er einem Patienten den Führerschein abspricht? Reichen Sehtest und Co., um zu beweisen, dass ein Senior im Strassenverkehr sicher unterwegs ist? Diese Fragen beschäftigen generell. Aktuell diskutieren Politiker darüber, ob Senioren wie bisher ab 70, oder künftig erst ab 75 regelmässig zur medizinischen Fahreignungsabklärungen sollen.

Was sagen die, die diese Checks durchführen – die Ärzte? «Keine Zeit» oder «Kein Interesse» heisst es auf Anfrage bei rund zehn Praxen in der Region. Drei Ärzte sind bereit Auskunft zu geben. Sie beschäftigt bei diesen Tests weit mehr, als nur die Alterslimite.

Test ab 70 oder 75? Eigentlich egal

Simon Heiniger von der Oltner Gruppenpraxis Ziegelfeld sagt, das Thema habe ihn «müde» gemacht. «Ich habe mich so oft schon nach einer Debatte gefreut oder geärgert» – und dann sei es doch wieder anders gekommen. Mittlerweile nehme er es einfach zur Kenntnis, wenn ein endgültiger politischer Entscheid da sei. Manchmal frage er sich, ob Politiker wirklich im Sinne der Bürger handeln. Oder einfach zu einem Thema, das für viel Aufmerksamkeit sorge, auch noch etwas sagen wollen.