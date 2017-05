Der mit 5‘000 Franken dotierte Tourismuspreis Kanton Solothurn wird jeweils für ein herausragendes, touristisches Projekt oder für das Lebenswerk von Persönlichkeiten verliehen. Er basiert auf einer Partnerschaft von Kanton Solothurn Tourismus, Hotellerie Bern + Mittelland, der Baloise Bank SoBa und der Solothurner Zeitung.

In diesem Jahr geht der Preis an die Seilbahn Weissenstein AG. Am Montagabend wurde er in Balsthal verliehen. In Anbetracht der schwierigen Situation im Bereich der Bergbahnindustrie in der Schweiz, bezeichnet die Jury die Investition der Seilbahn Weissenstein AG von rund 26 Millionen Franken als mutig und weist weiter darauf hin, dass die ersten beiden Betriebsjahre beweisen, dass es möglich ist, eine Seilbahn, die sich ausserhalb der klassischen Wintersportdestinationen befindet, rentabel zu betreiben.

Langer Kampf

Nach der Stilllegung der altehrwürdigen Sesselbahn war der Weissenstein ab 2009 während fünf Jahren im Winter nur noch zu Fuss erreichbar. Nach langem Kampf auf juristischer und politischer Ebene konnte im Februar 2014 endlich mit dem eigentlichen Bau begonnen werden und am 20. Dezember des gleichen Jahres erfolgte die Jungfernfahrt.