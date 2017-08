Sie begrüssen sich mit Handschlag: Jungs aus Afghanistan, Eritrea, dem Irak und aus Syrien. Täglich haben sie sich in den vergangenen zwei Wochen in der Solothurner Badi getroffen. – Zu einer Premiere: Erstmals hat der Kanton Solothurn in den Sommerferien einen Schwimmkurs für Asylsuchende angeboten. 22 junge Männer und 8 junge Frauen haben teilgenommen. Sie alle sind minderjährige Asylsuchende, die ganz alleine in die Schweiz gekommen sind. Schwimmen können sie nicht. Auch wenn sie ihre Reise übers Mittelmeer geführt haben mag.

Am Beckenrand steht Vera Junker. Im Auftrag des Kantons ist sie bei der Asylbetreuungsfirma ORS nicht nur für das Coaching der alleine geflüchteten minderjährigen Asylsuchenden mitverantwortlich, sondern auch für das Aufgleisen des Schwimmkurses. Warum dieser angeboten wird, ist klar: Einerseits sind in den vergangenen Jahren in der Schweiz mehrere Asylsuchende ertrunken, weil sie – ohne schwimmen zu können – ins Wasser, insbesondere in Flüsse gestiegen sind. Andererseits hat man gerade auch im Kanton Solothurn von Lehrern Rückmeldungen über gefährliche Situationen erhalten. Die jungen Asylsuchenden sind einfach ins Schwimmbecken gestiegen. «Sie wollten nicht sagen, dass sie nicht schwimmen können», erklärt Junker. In der Schweiz ist es inzwischen fast selbstverständlich, dass Kinder schwimmen können. In den Herkunftsländern vieler junger Asylsuchender ist es dagegen kein alltägliches Hobby. «Am ersten Kurstag sind wir Badehosen kaufen gegangen», erzählt Junker. «Einige waren in Jeans gekommen.» Nun lernen sie in der Schweiz, sich über Wasser zu halten.

Crawl, Brust, Rückenschwumm

Bevor der Kanton das Programm nun diesen Sommer angeboten hat, suchte die ORS Freiwillige, die den Kurs anbieten. Man habe aber niemanden gefunden, sagt Junker. Die Verantwortung sei schliesslich auch gross. «Einige Asylsuchende hatten den ersten Kontakt mit dem Wasser auf dem Meer», erklärt sie. «Sie haben einen anderen Bezug zum Wasser. Einige sind schwer traumatisiert.»

Davon ist in der Solothurner Badi nichts zu spüren. Die Stimmung ist locker. Farhad zieht seine Bahnen im Sportbecken. Crawl, Brust. Nur beim Rückenschwumm geht es noch nicht so gerade. Einige sind im Anfängerbecken, andere bereits im 50-Meter-Sportbassin. Die Nationen sind gemischt, je nach Fortschritt. Rund ein Dutzend Leiterinnen von der Swim Regio Solothurn kümmern sich um die Kursteilnehmer.