Diese Einschätzung bestätigt sich nun in der Vernehmlassung weitgehend. Der definitiven Einführung der integrativen Schule stehen die Kantonalparteien mehrheitlich positiv gegenüber. Allerdings sorgen einige Vorschläge oder Entwicklungen für Kritik, vereinzelt werden grundsätzliche Einwände vorgebracht. Und wenn sich der Kantonsrat in den nächsten Monaten mit der speziellen Förderung befassen wird, dürften auch finanzielle Aspekte noch Anlass zu Diskussionen bieten.

Kern des Gesetzesentwurfs der Regierung ist einerseits eine schärfere Abgrenzung zwischen den Massnahmen; zwischen der speziellen Förderung in der Regelschule, dem Hoheitsgebiet der Gemeinden also, und den kantonalen Angeboten der Sonderpädagogik.

Anderseits geht es darum, den organisatorischen Gestaltungsspielraum der Gemeinden gesetzlich zu verankern und zu stärken. So können sogenannte «temporäre separative Gefässe» geschaffen werden, etwa Unterricht für einzelne Schüler in von ihrer Klasse getrennten Gruppen. Als Musterbeispiel dafür gelten «Schulinseln». Bildungsstrategen preisen sie als niederschwellige und unkomplizierte Alternative. Schulinseln sind separate Zimmer, in denen Kinder befristet von Heilpädagogen oder Lehrern betreut werden. Ziel ist es, dass die Schüler möglichst rasch in die geregelten Strukturen zurückkehren können.

Streit um den Nutzen zusätzlicher Lektionen

Die Unterstützung der speziellen Förderung durch den Kanton basiert auf einem Lektionenpool, die Mittelzuteilung erfolgt kollektiv. Ergo: Jede Schule kann aus einem gewissen Angebot an Lektionen selbst bestimmen, was für sie am zielführendsten ist. Die Bandbreite für die schulische Heilpädagogik im Kindergarten und an der Primarschule soll um eine Lektion erhöht werden, von derzeit 20 bis 27 Lektionen pro 100 Schüler auf 20 bis 28 Lektionen. Für den Kanton entstehen dadurch Mehrkosten von rund 300 000 Franken.

SVP und FDP finden diese Aufstockung zu teuer. Man sehe «aus Kostengründen» keinen Grund für den Ausbau der Mittelzuteilung, halten die Freisinnigen in ihrer Vernehmlassungsantwort fest. Und die SVP warnt gar von «Mehrkosten ohne einen effektiven Mehrwert». Derweil halten die anderen Parteien den Ausbau des Lektionenpools für vertretbar. Dieser sei nötig und gewährleiste eine flexible Handhabung, betont etwa die SP.

Zuletzt wurde der verfügbare Pool zu gut 92 Prozent ausgeschöpft, die Quote ist bisher stets angestiegen. Vor diesem Hintergrund begrüsse man eine Aufstockung, heisst es bei der CVP. «Wichtig ist aus unserer Sicht aber auch, dass der Lektionenpool den Gegebenheiten einer Gemeinde angepasst werden kann.»

Abgrenzung zwischen Kanton und Gemeinden

Dass schärfere Abgrenzungen für Klarheit sorgen sollen, stösst auf Anklang. Die Regelschulen der Gemeinden sind demnach für die ordentlichen Angebote der speziellen Förderung zuständig. Hinzu kommen kantonale Angebote der Sonderpädagogik, zu denen künftig neben den Vorbereitungsklassen unter anderem die regionalen Kleinklassen gehören sollen. Zudem wird der Unterricht für hospitalisierte Schüler erstmals auf eine gesetzliche Grundlage gestellt.

Mit der vorgesehenen Abgrenzung werde eine bessere Zuteilung der Schüler möglich, hofft die SP. «Der Regelbetrieb wird entlastet.» Die Christdemokraten loben ebenfalls, dass diesbezüglich endlich Klarheit geschaffen werde, während die FDP vorsichtshalber betont haben will, dass die Regelschulen und deren Eigenheiten «weiterhin in die Hoheit der Gemeinden fällt».

Bei den Grünen ist die neue Grenzziehung an sich zwar unbestritten. Sie verfolgen jedoch mit Skepsis, «dass aktuell fast die ganze Aufmerksamkeit den kantonal getragenen Spezialangeboten gilt». Denn man zweifle an der Notwendigkeit dieser Klassen.

Unbestritten sei aber, dass es zumindest sogenannte «Time-outs» brauche, damit verhaltensauffällige Kinder den Schulbetrieb nicht zum Erliegen bringen. Völlig anders tönt das bei der SVP, die weiterhin grundsätzliche Bedenken gegenüber der integrativen Schule hegt. Unter dem Strich entpuppe sich das Ganze als «wenig zielführend». Die Partei will am liebsten zurück auf Feld eins und vermisst das alte System mit Einführungsklassen und klassischen Kleinklassen.

Kleinklasse – heikler Begriff und heikles Thema

Tatsächlich ist es allein schon der Begriff «Kleinklasse», der noch immer Verwirrung stiftet. Das hat unterdessen auch der Regierungsrat eingeräumt. Für besonders schwierige Fälle sind in den vergangenen Jahren die regionalen Kleinklassen eingerichtet worden. An fünf Standorten im Kanton werden betroffene Schüler während drei bis neun Monaten individuell gefördert – damit sie im Idealfall wieder in ihre angestammte Klasse zurückzukehren können.

Regelmässig werden die regionalen Kleinklassen mit den fixen, sich im Abbau befindenden Kleinklassen der Gemeinden verwechselt. Eine unbefriedigende Situation. Zumal ein Hauptziel der integrativen Förderung darin besteht, dass schwächere Schüler nicht stigmatisiert werden.

Deshalb werden entsprechende Klassen nun unter dem Sammelbegriff «Spezialangebote Verhalten» geführt. «Mit der Umbenennung soll es keine Missverständnisse mehr mit den bisherigen altrechtlichen Kleinklassen geben», hofft das Bildungsdepartement. Genau das bezweifeln die Sozialdemokraten wiederum. Die Mehrzahl der Betroffenen werde wohl psychische Besonderheiten aufweisen, «welchen der Begriff nicht wirklich gerecht wird».

Ähnliche Bedenken äusserte zuvor schon der Solothurner Lehrerverband. Solche Fragen der Terminologie sind letztlich nebensächlich, dürften politisch aber noch zu reden geben.