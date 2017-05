Er verstehe nicht, warum aus Brasilien importiertes Pouletfleisch billiger ist als solches aus der Schweiz. «Dem wollen wir mit regionalen Produkten entgegenwirken», sagt er. Das Hackfleisch sei aus dem Bucheggberg, die Brötchen vom «Bipper Beck» und die Pommes und Saucen hausgemacht. Neben verschiedenen Burgervariationen kommen jeden Tag ein Mittagsmenu mit und eines ohne Fleisch auf den Tisch.

Im zweiten Stock befindet sich das eigentliche Herzstück des «Soho Kosmos»: die Lounge. Der Raum wirkt nicht besonders gross, bietet aber gemütliche Sitzecken und eine bunte Palette an Drinks. Hier soll man sich unterhalten und verweilen können. Dazu gehört eine helle, durch eine Glaswand abgetrennte Raucherecke, in welcher «Zigarren und guter Whiskey» das Motto zu sein scheint.

Für Jung und Alt

Man bekommt ein wenig den Eindruck, dass der Clubbereich durch den Neubau etwas in den Hintergrund gerückt ist. «Das stimmt so nicht ganz», dementiert Kurth. Es gebe zwar in Zukunft etwa 20 Veranstaltungen weniger pro Jahr, dafür seien diese abwechslungsreicher als zu Zeiten des «Schützenhouse». In der Tat ist vom «Electroswing»-Konzert bis hin zur «Bravo Hits»-Party im Programmkalender so ziemlich jede Geschmacksrichtung zu finden. Im «Soho» seien Jung und Alt und sowieso alle willkommen, die offen für etwas Neues sind. «Weltoffen und doch regional», beschreibt Kurth die «Soho»-Philosophie in wenigen Worten.

Wer eine Homeparty oder einen Firmenanlass plant, kann sich vom erfahrenen Event- und Gastronomieteam beraten lassen. Die Tausendsassas bieten nämlich auch Hilfe bei der Organisation von individuellen Anlässen an. Möglich sei fast alles, nur gratis ist es nicht.

Leidenschaft und Einsatz

In der Gestaltung der Räume steckt viel Liebe fürs Detail. Jeder scheint mit anzupacken. So etwas müsse man aus Leidenschaft tun, sonst komme nichts Gutes dabei heraus, stellt Nils Kurth klar. Der Umbau nehme ihn jedoch sehr in Anspruch. «Ich bin eigentlich nur noch zum Schlafen zu Hause», sagt er müde lächelnd. Aber nach der Eröffnungswoche sollte ja wieder ein wenig Ruhe einkehren. In dieser stelle sich heraus, ob das Konzept funktioniert und vor allem, ob es den Leuten gefällt.

Auf die Frage, ob er den Lesern noch etwas Wichtiges mitteilen möchte, denkt Kurth kurz nach und antwortet: «Unsere Saucen sind alle lactosefrei.» Da muss auch er lachen.