Am Samstagmorgen, 5. August, kam es gegen 2.30 Uhr in der Amthausstrasse in Dornach zu einer Auseinandersetzung mit vier beteiligten Männern. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde im Bereich der Einfahrt zur Einstellhalle beim Coop ein 21-jähriger Mann nach einem verbalen Streit durch eine Gruppe von zwei noch unbekannten Personen durch Schläge mittelschwer verletzt. Beim Sturz auf den Boden zog er sich zudem eine Platzwunde zu. Der Geschädigte wurde von einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Er war in Begleitung eines Kollegen, der unverletzt blieb. Die Täterschaft entfernte sich anschliessend vom Tatort in unbekannte Richtung. Über sie ist derzeit noch wenig bekannt. Es handelt sich um zwei schlanke, junge Männer mit kurzen Haaren. Beide sprachen Schweizerdeutsch. Einer trug ein weisses T-Shirt. Die Kantonspolizei Solothurn bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Angaben zur Täterschaft oder zum Vorgang sind erbeten unter Tel. 061 785 77 01. (pks)