Der Beschuldigte sei gestützt auf einen Entscheid der Beschwerdekammer des Obergerichts unter Anordnung von Ersatzmassnahmen aus der Haft entlassen worden, bestätigte die Solothurner Staatsanwaltschaft am Montag gegenüber von Radio 32.

K.W. muss aber einige Auflagen erfüllen. So muss er immer in einer Institution übernachten, darf den Sommer über nicht in Solothurn aufkreuzen und hat Umgangsverbot mit einigen Personen.

W. hatte beim Obergericht eine Beschwerde gegen die vom Haftgericht angeordnete Haftverlängerung erhoben. Die Staatsanwaltschaft führt gegen den 54-jährigen Schweizer eine Strafuntersuchung - unter anderem wegen versuchter schwerer Körperverletzung, wegen einfacher Körperverletzung sowie wegen mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. (sda/szr)