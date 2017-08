Welch ein Unterschied zu den düster-depressiven Aufnahmen der letzten Jahre! Obs daran liegt, dass dem Gremium erstmals zwei Frauen angehören?

Jedenfalls zeigt Fotografin Lenka Reichelt (Biberist) das Quintett – Brigit Wyss (Grüne), Roland Heim (CVP), Landammann Remo Ankli (FDP), Roland Fürst (CVP) und Susanne Schaffner (SP), zusammen mit Staatsschreiber Andreas Eng – gut gelaunt im Theater Dornach.

Nicht etwa als Akteure auf der Bühne, sondern in den Zuschauerrängen. Mit ihnen sind wir gespannt darauf, was im «Theater Kanton Solothurn» in den nächsten vier Jahren so alles gespielt werden wird.