Werner Ballmer, Verwaltungsratspräsident der Raubtierpark AG, bestätigt auf Anfrage jedoch, dass inzwischen das Baugesuch in Crémines eingereicht sei und mit Hochdruck am neuen Standort gearbeitet werde. «Es gibt keine schnellere und bessere Lösung.»

Erfreut über den Gerichtsentscheid ist man bei der Landbesitzerin, der Espace Real Estate. Man erwarte jetzt «von den zuständigen Behörden eine zügige, verhältnismässige und rechtssichere Fortsetzung der Vollstreckung», sagt deren Medienbeauftragter, Victor Schmid.

Noch allerdings ist auch diese Räumung nicht in Stein gemeisselt. René Stricklers Raubtierpark kann den Solothurner Entscheid noch vor Bundesgericht ziehen. Ob dies geschieht, ist noch offen. Und obwohl die Solothurner Richter auf eine Räumung pochen, glauben offensichtlich auch sie nicht an ein Wunder von heute auf morgen: Aufgrund der komplexen und sehr aussergewöhnlichen Lage, sei davon auszugehen, «dass sich die Räumung des Geländes in Etappen vollziehen und sich möglicherweise über einen längeren Zeitraum erstrecken wird», heisst es im Urteil. Bis das Recht vollzogen ist, könnte es also trotz der Ungeduld der Richter noch etwas dauern.