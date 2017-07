Netter Zuschuss für die Staatskasse

Wer ein Auto neu einlöst, muss aber nicht zwangsweise mit «SO 186'441» herumfahren. Wer etwas mehr Geld im Sack hat, kann sich auch ein drei- oder vierstelliges Nummero kaufen. Diese lagern in grosser Zahl in den Depots der MFK, wie deren Website zeigt. Dort sind die verfügbaren Schilder aufgelistet. 3000 Franken zahlt, wer ein dreistelliges Kennzeichen an seinem Auto spazierenfahren will.

1500 Franken sind es in der Regel für die vierstelligen. Allerdings gibt es immer wieder Aktionen, wie auch derzeit: Bis Anfang August sind vierstellige Nummern für 900 Franken erhältlich. Ein gewöhnliches fünf- oder sechsstelliges Kontrollschild kostet dagegen 50 Franken, bzw. 200 Franken, wenn ein spezifisches Schild gewünscht wird.

Während nur gerade fünf dreistellige Schilder erhältlich sind («SO 873», «SO 934», «SO 937», «SO 973» und «SO 982»), sind derzeit weit über tausend vierstellige Nummern frei. Wer aber denkt, die Nachfrage wäre gering, irrt. «Sie ist von Jahr zu Jahr in etwa gleich hoch», sagt MFK-Chef Lützelschwab. 2015 machte der Kanton mit den spezifischen Kontrollschildern 527'000 Franken mehr Bruttoertrag. 2016 spülte der Wunsch, mit speziellen Zahlen am Fahrzeug unterwegs zu sein, 556'000 Franken mehr Ertrag in die Staatskasse.