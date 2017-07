Die Aufnahme auf die Spitalliste oder eine Betriebsbewilligung wird neu mit einer Beteiligung an der Aus- und Weiterbildung verknüpft. Der Kanton will damit sicherstellen, dass sich Spitäler, Heime und Spitexorganisationen angemessen an der Ausbildung in Gesundheitsberufen beteiligen. Die Gesetzesänderung wurde vom Kantonsparlament einstimmig gutgeheissen.

Grundsätzlich bleibt es bei der bestehenden Branchenlösung mit dem Punktesystem. Künftig kann jedoch der Regierungsrat die Richtlinien verbindlich erklären, und die Stiftung Organisation der Arbeit, Gesundheit und Soziales im Kanton Solothurn (SOdAS) bekommt einen Leistungsauftrag für den Vollzug.

Bisher war vorgesehen, dass Betriebe mit überdurchschnittlicher Ausbildungsleistung einen Bonus aus einem Topf erhalten, den Betriebe mit unterdurchschnittlicher Ausbildungsleistung mit Malus-Zahlungen speisen. Anstelle dieses Modells wird nun die sogenannte Ersatzvornahme eingeführt.

Konkret heisst das: Kommt eine Institution ihrer Verpflichtung nicht nach, kauft der Kanton die benötigten Ausbildungsplätze bei einer andern Institution ein. Die Abgeltung dafür, dass die benötigten Ausbildungskapazitäten geschaffen werden, stellt der Kanton dem säumigen Betrieb in Rechnung.

SP-Anträge abgelehnt

Die Ersatzvornahme war im Rat unbestritten. Der Kanton trage damit vorausschauend dem Umstand Rechnung, dass künftig mehr Pflegepersonal benötigt werde, sagte Kommissionssprecherin Susan von Sury (CVP, Feldbrunnen). Das bisherige System habe sich zwar bewährt, doch es brauche Korrekturen.

Das Bonus-Malus-System könne im Extremfall zum Entzug des Leistungsauftrages führen. Damit sei niemandem gedient. Das neue Modell garantiere, dass nicht einfach Bussen bezahlt, sondern Lehrstellen auch wirklich geschaffen werden.

Nicht einverstanden war die SP damit, dass die Kosten der Aus- und Weiterbildung auf die Spitexkunden abgewälzt werden. Das sei weder sinnvoll noch sozial, sagte Luzia Stocker (SP, Olten). Der Antrag, die Patientenbeteiligung aus dem Gesetz zu streichen, wurde jedoch mit 66 gegen 28 Stimmen abgelehnt.

Die grosse Mehrheit des Rates war zudem der Meinung, dass Betriebe, die aufgrund ihrer Grösse nicht in der Lage sind, Ausbildungsplätze anzubieten und die sich keinem Ausbildungsverbund anschliessen können, von der Aus- und Weiterbildung ausgenommen werden sollen. Der Antrag der SP, keine Ausnahmen für kleine Organisationen zu schaffen, wurde klar abgelehnt.

Die Neuregelung der Ausbildungsverpflichtung sei "pragmatisch und zukunftsgerichtet", sagte Regierungsrat Peter Gomm (SP). Der Innendirektor sprach von einer "typisch solothurnischen Lösung", die mit wenig Bürokratie funktionieren werde.