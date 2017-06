Da kann Solothurn nicht ganz mit den anderen Kantonen mithalten: Auf zehn Kinder gibt es einen Platz in einer Kindertagesstätte. Im Aargau kommen acht Kinder auf einen Platz, in Basel sieben. Das zeigt der am Donnerstag veröffentlichte Bildungsbericht, der den Bildungsraum Nordwestschweiz mit den Kantonen Solothurn, Aargau und den beiden Basel «einer vergleichenden Gesamtschau» unterzogen hat.

Der Bericht bemängelt denn gleich auch: «Der Ausbau des Platzangebots ist in allen vier Kantonen vor allem in Anbetracht der Bevölkerungszunahme noch zu gering. Grössere Initiativen zum Angebotsausbau fehlen.» Positiv vermerkt wird immerhin: Auch im Kanton ist die Zahl der Kita-Plätze zwischen 2012 und 2015 von 959 auf 1239 gestiegen.