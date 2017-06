Am frühen Freitagmorgen kontrollierte die Stadtpolizei Grenchen «aufgrund polizeilicher Ermittlungen» ein Lokal in der Stadt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kantonspolizei war unterstützend beteiligt.

Insgesamt stellte die Polizei in Grenchen mehrere Glücksspielautomaten sowie mehrere 1000 Franken Bargeld sicher. Der mutmassliche Betreiber, ein 42-jähriger Türke, muss wegen verschiedener Delikte mit einer Anzeige rechnen».

Gestützt auf Hinweise und polizeiliche Ermittlungen kontrollierte die Kantonspolizei am Donnerstagabend in Olten zwei und in Trimbach, Wöschnau und Dulliken je ein Vereins-Lokal. In sämtlichen Lokalen konnten illegale Glücksspielautomaten oder Wettstationen festgestellt werden.

Insgesamt stellte die Kantonspolizei Solothurn mehrere Glücksspielautomaten sowie eine kleine Menge Bargeld sicher. Die mutmasslichen Betreiber der Lokalitäten, drei Türken, ein Schweizer, ein Bulgare und ein Serbe im Alter zwischen 22 und 66 Jahren werden wegen verschiedener Delikte angezeigt. (kps)